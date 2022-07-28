Главы городов германского Рюгена призвали запустить «Северный поток — 2» DPA: главы городов на немецком острове Рюген призвали запустить «Северный поток — 2»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Главы семи небольших городов на немецком острове Рюген подписали обращение к региональному и федеральному правительствам с призывом запустить газопровод «Северный поток — 2». По их мнению, такой шаг позволит обеспечить энергобезопасность, сообщает DPA.

Письмо властям ФРГ, в частности министру экономики Роберту Хабеку, подписали главы городских управлений Заснитца, Бергена, Зеллина, Бинцера и других городов.

Мы придерживается мнения, что предложенный федеральным правительством курс отказаться от российских энергоносителей не является верным, — говорится в их послании.

Градоначальники напомнили, что «Северный поток — 1» сейчас качает газ на 19,5% от мощности, при этом «Северный поток — 2», не сертифицированный в ЕС, фактически заморожен.

Ранее стало известно, что президенту России Владимиру Путину удалось представить Европу политически беспомощной в глазах западной общественности. Таким мнением поделился журналист The Spectator Росс Кларк в ответ на известия о сокращении поставок газа по «Северному потоку» со стороны «Газпрома» из-за техобслуживания. Колумнист считает, что уменьшение транзита газа нанесет серьезный урон экономике ФРГ.