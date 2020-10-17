Главу МВД Эстонии могут уволить из-за гомофобных высказываний

https://static.news.ru/photo/725a46a0-1095-11eb-9a1e-fa163e074e61_660.jpg Март Хельме Фото: facebook.com/mart.helme

Эстонский президент Керсти Кальюлайд негативно отнеслась к высказыванию главы МВД страны Марта Хельме, который обвинил сторонников однополой любви в «гомопропаганде». Глава государства считает, что министр должен покинуть свой пост.

Я не понимаю неприкрытую враждебность Марта Хельме против нашего общества. Речь идёт о наших людях — наших полицейских и учителях, наших творческих людях и строителях, соседях, коллегах, друзьях. И чужих, но всё же наших, людях, — цитирует РЕН ТВ президента Эстонии.

Глава государства назвала неприемлемым деление людей на основе каких-либо характеристик. Она подчеркнула, что это «по-человечески отвратительно», а также противоречит духу конституции страны. Кальюлайд отметила, для страны не годится иметь министра с такими взглядами, как у Хельме.

Люди Эстонии достойны лучшего, — подчеркнула Кальюлайд.

Она сообщила своё мнение премьер-министру страны Юри Ратасу. Вопрос отставки главы МВД должны обсудить члены коалиции.

Ранее Хельме объяснил в интервью, почему правительство страны намерено через референдум внести в конституцию определение брака как союза мужчины и женщины. Он заявил, что относится к сторонникам однополой любви «недружелюбно». Политик предложил им «бежать в Швецию», где на них «смотрят более вежливо».

Хельме считает, что противники референдума являются гетерофобами, которые «лезут в постель гетеросексуалов».

Они лезут, а не мы лезем в их постель. Если они могут делать свою гомопропаганду, то мы можем делать и другую пропаганду, — подчеркнул министр.

По его словам, государство не может сохраниться без детей и морали.

70-летний Март Хельме является председателем Консервативной народной партии Эстонии с 13 апреля 2013 года. Пост министра внутренних дел страны он занимает с 29 апреля 2019 года.

NEWS.ru писал, что Европейская комиссия предлагает легализовать однополые браки во всех странах Евросоюза. Несогласным предлагается покинуть содружество. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что национальное право государств, запрещающее такие союзы, учитываться не будет.

Ранее в Великобритании появился ЛГБТ-поезд, оформленный в поддержку лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Его экипаж состоит из представителей ЛГБТ, в салоне можно посмотреть на картины художников с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Транспорт будет курсировать между городами Юстон и Манчестер. Они находятся на расстоянии 300 км друг от друга.