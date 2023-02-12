Главного британского консерватора пытался завербовать «российский шпион» Глава Консервативной партии Великобритании Хэндс рассказал о вербовке российской разведкой

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Грег Хэндс

Новый председатель британской Консервативной партии Грег Хэндс рассказал журналистам Daily Mail, как однажды за пинтой пива в пабе его пытался завербовать «российский шпион» по имени Александр Кашицын. По словам политика, они познакомились на мероприятии консерваторов. Кашицын, как рассказал Хэндс, представился сотрудником посольства и предложил за выпивкой обсудить «уборку улиц и сбор мусора». В то время нынешний председатель партии не был депутатом.

Вдруг Кашицын попросил меня достать ему документ об иранской ядерной программе из библиотеки палаты общин. Я отказался. Тогда я подумал, что это офицер российской разведки, который уговаривает будущего члена британского парламента сделать что-то для российского государства, — рассказал политик.

Хэндс считает, что в его отношении применили типичный шпионский прием: россиянину не нужен был документ о ядерной программе, он хотел убедиться в готовности британского чиновника выполнять просьбы Москвы. Спустя два года сотрудники контрразведки MI5 сообщили Хэндсу, что его номер появился в телефоне «сотрудника российской разведки».

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что агенты Федерального бюро расследований в Вашингтоне оказывали давление на руководителя корпункта одного из российских СМИ в Вашингтоне. Она добавила, что сотрудники спецслужбы пытались либо завербовать его, либо запугать и вынудить уехать. Захарова потребовала от американских властей прекратить третирование сотрудников российских СМИ и обеспечить им нормальные условия работы.