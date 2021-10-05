Главкому ВСУ посоветовали не мечтать об украинских танках в Москве

Бывший глава Донецкой области генерал-полковник Александр Кихтенко раскритиковал боеспособность украинской армии. В эфире телеканала «Первый независимый» он посоветовал командованию ВСУ не мечтать о том, что когда-нибудь украинские танки проедут по Москве.

Генерал отметил, что ВСУ продолжает до сих попользоваться преимущественно старым вооружением, которое достались им ещё со времён СССР. Новых разработок практически нет, что наглядно продемонстрировал парад в честь 30-летия независимости Украины.

Кихтенко посетовал, что серьёзная работа по модернизации вооружения в стране не ведётся. В связи с этим разговоры о том, что Украина готова стать членом НАТО совершенно неуместны.

Он также раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, выразившего желание проехать на танке по центру Москвы.

Заявлять о том, что <...> мы можем проехать на наших танках по Красной площади или Арбату — неразумные заявления, которые я абсолютно не поддерживаю, — сказал генерал.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич призвал Залужного ответить за свои слова о поездке по Москве на танке. По его словам, главкому ВСУ следует ехать на Красную площадь, если он считает это возможность, а не ограничиваться громкими заявлениями.