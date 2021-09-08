Главкома ВСУ призвали не трусить и ехать на танке в Кремль

В украинской Верховной раде призвали главу ВСУ Валерия Залужного отвечать за свои слова, не трусить и ехать на танке в Кремль. С таким призывом к нему обратился депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич. Об этом сообщает РИА Новости.

Главком ВСУ до этого заявил, что давно мечтает проехаться на танке по Красной площади и московскому Арбату. Залужный занял свою должность только в августе этого года, сменив на посту Руслана Хомчака.

Залужному подчинён не один танк, поэтому может сесть и ехать на Красную площадь, если он считает это возможным. Не надо об этом кричать. Если есть смелость, то делай, если нет, то молчи, — сказал Шуфрич.

Ранее Залужный заявил о победе Украины над Россией в случае вступления страны в НАТО и ЕС. По его словам, «лучшие мужчины и женщины страны отдали жизнь и здоровье в борьбе с российским агрессором, погибли и получили ранения тысячи мирных жителей, миллионы потеряли свои дома и возможность вернуться домой».

При этом глава ВСУ заявил, что «настоящей победой» в этой «войне» будет как мир на условиях Украины, так и присоединение страны к ЕС и НАТО.