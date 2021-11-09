Главком ВСУ предупредил о возможно расширении «российской агрессии»

Агрессия со стороны России может распространиться, поэтому украинские военные должны быть готовы отреагировать на неё. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный. Его слова приводятся на сайте Минобороны Украины.

Он отметил, что продолжающиеся в Донбассе боевые действия приводят к гибели украинских солдат, а также требуют от них больших моральных и физических сил.

Мы не исключаем того, что военная агрессия может распространиться. Вооруженные силы Украины должны быть готовы отреагировать на этот тип агрессии, — заявил генерал.

Залужный добавил, что Россия пытается дискредитировать власть Украины и её армию. Он заверил, что страна, несмотря на это, будет развиваться «в цивилизованном направлении» и в этом контексте очень важен вопрос военного образования.

Ранее бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко пообещал России «кровавую баню», если она начнёт боевые действия по захвату территории республики. Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков в ответ на его слова подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину, и об этом Москва заявляла неоднократно. Воинственные высказывания генерала сенатор назвал плодом его измышлений и личной ненависти.