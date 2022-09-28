Глава Запорожья попросил Путина присоединить регион к России

Фото: vk.com/balitskyvga

Евгений Балицкий

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой принять регион в число субъектов РФ, сообщает РИА Новости. По итогам прошедшего в области референдума за это высказались 93,11% избирателей.

Запорожская область обращается к Российской Федерации с предложением о принятии Запорожской области в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта и заключении международного договора между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта — Запорожская область, — говорится в тексте послания.

Балицкий добавил, что население региона сделало свой выбор, решив покончить с чуждыми ему ценностями и воссоединиться с Россией.

Ранее член главсовета ВГА Запорожья Владимир Рогов заявил, что область больше не является частью Украины. Он подчеркнул, что данное решение является окончательным и необратимым.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди разъяснила, что порядок вхождения новых регионов в состав России будет аналогичен опыту присоединения Крыма и Севастополя. После принятия декларации о независимости Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР будут заключены договоры между ними и Россией об образовании новых субъектов, которые закрепят федеральным конституционным законом.