Глава ВГА Запорожья сообщил о прорыве украинских диверсантов Глава ВГА Запорожья Балицкий заявил о прорыве украинских диверсантов в форме росгвардейцев

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Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил о прорыве группы украинских диверсантов. По его словам, ведется работа по их уничтожению, передает РИА Новости.

В форме росгвардейцев. Обстреляли машину. Сейчас они выдвинулись в район Розовки, туда же выдвинулись наши подразделения, — сообщил Балицкий

Глава ВГА уточнил, что диверсанты прорвались в районе города Пологи.

В Запорожской и Херсонской областях, а также республиках Донбасса проходят референдумы по вопросу о вхождении в состав России. Голосование будет продолжаться пять дней, по 27 сентября.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области задержали четверых украинских диверсантов, которые планировали теракты на объектах гражданской инфраструктуры для срыва референдума. При обыске у них изъяли два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами эквивалентом более 1 кг тротила, а также записи с установочными данными пособников и планы объектов, на которые намерены были совершить атаки.