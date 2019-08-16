Подавший в отставку глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак подозревается в причастности к осуждению заведомо невиновных людей. Соответствующее уголовное дело возбудило Национальное антикоррупционное бюро страны.
В настоящий момент представители правоохранительные органов приступили к досудебному расследованию, передаёт издание «
Ранее News.ru писал, что СБУ скрывала материалы допросов, которые могли расширить круг причастных к убийству советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.