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Исполняющий обязанности министра культуры и спорта Испании Хосе Гирао считает, что не стоит делать поспешных выводов относительно обвинений Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. Чиновник обратил внимание, что претензии исходят от анонимных лиц и не подкреплены доказательствами.

Думаю, что когда кто-то делает заявления, для этого есть какая-то причина, но он должен доказать это, поскольку речь идёт о добром имени и стиле поведения человека, — цитирует Гирао El...