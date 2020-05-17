Глава Ryanair раскритиковал реакцию британского правительства на пандемию

https://static.news.ru/photo/2b762a46-98d7-11ea-8a33-fa163e074e61_660.jpg Майкл О'Лири Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Великобритании в течение многих недель неправильно реагировало на вспышку новой коронавирусной инфекции, а требование прохождения прибывшими из-за рубежа 14-дневного карантина было идиотским. Об этом заявил исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири.

Это идиотизм и это нереализуемо, — сказал один из самых состоятельных бизнесменов Ирландии в беседе с BBC Radio.

По мнению О'Лири, британский кабмин не справился с коронакризисом. Авиакомпании Ryanair из-за последствий пандемии придётся сократить 3000 сотрудников. Представители авиаперевозчика уже предупредили, что 2021 год будет сложным. Часть работников сейчас находится в не оплачиваемом отпуске, некоторым сократили зарплаты, отмечает LBC News.

Возобновить 40% своих рейсов Ryanair планирует с 1 июля. Ежедневно перевозчик будет выполнять почти 1000 рейсов, члены экипажей и пассажиры должны будут носить защитные маски и пройти проверку температуры перед вылетом, писал NEWS.ru.