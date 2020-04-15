Глава рижского аэропорта уходит в отставку

https://static.news.ru/photo/013f9e24-7f28-11ea-af07-fa163e074e61_660.jpg Аэропорт «Рига» Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель правления международного аэропорта «Рига» Илона Лице заявила о своём уходе в отставку с 16 апреля. Она занимала должность 10 лет и приняла это решение из-за проблем со здоровьем.

Председатель правления аэропорта «Рига» Илона Лице приняла решение уйти в отставку из-за проблем со здоровьем, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы аэропорта.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса аэропорт «Рига» оказался на грани выживания, предприятию пришлось уволить сотни сотрудников.

Как писал NEWS.ru, аэропорт Риги может получить имя латышского конструктора Карлиса Ирбитиса, работавшего на нацистов. Сбор подписей в поддержку соответствующей идеи организован на сайте общественных инициатив Manabalss.lv. Автор петиции Янис Адиянс подчеркнул, что благодаря новому имени аэропорт Риги будет более популярным, а туристы смогут узнать о вкладе латвийцев в мировую авиацию.