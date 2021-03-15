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Европа

Глава ПАСЕ рассказал о запросе в ЕС на российскую вакцину «Спутник V»

16:59, 15 марта 2021 12
Фото: duma.gov.ru

Глава Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс, находящийся в Москве с двухдневным рабочим визитом, рассказал о наличии в Европе запроса на «Спутник V.

Соответствующее ведомство рассматривает эту возможность (приобретения «Спутника V» — NEWS.ru), — цитирует Дамса «Дума ТВ».

Ранее глава ПАСЕ встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и обсудил с ним вопрос продвижения в Евросоюзе вакцин российского производства.

В Еврокомиссии заявили, что переговоры о централизованной закупке российской вакцины «Спутник V» для всего Евросоюза в настоящее время не ведутся. Представитель ЕК отметил, что в Европе совместная стратегия вакцинации. При этом позиция Брюсселя в отношении российского препарата не менялась.

Как писал NEWS.ru, в Брюсселе заявили, что страны Европейского союза (ЕС) могут покупать вакцины от коронавируса российского и китайского производства, при этом всю ответственность за последствия их применения они будут нести сами.

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