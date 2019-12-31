Руководитель компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев считает, что участие России в модернизации украинской газотранспортной системы маловероятно. Такое заявление он сделал на брифинге.
По его словам, в ходе последних переговоров эта тема не затрагивалась,
Участие РФ в модернизации украинской ГТС маловероятно, — подчеркнул он.
Как ранее писал NEWS.ru, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года. По его словам, большая сделка «восстановила баланс интересов сторон».
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