Андрей Коболев Андрей Коболев Фото: Александр Максименко/РИА Новости

Руководитель компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев считает, что участие России в модернизации украинской газотранспортной системы маловероятно. Такое заявление он сделал на брифинге.

По его словам, в ходе последних переговоров эта тема не затрагивалась, передаёт ТАСС.

Участие РФ в модернизации украинской ГТС маловероятно, — подчеркнул он.

Как ранее писал NEWS.ru, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года. По его словам, большая сделка «восстановила баланс интересов сторон».

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