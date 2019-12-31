https://static.news.ru/photo/ee335934-2bd4-11ea-9f49-fa163e074e61_660.jpg Андрей Коболев Фото: Александр Максименко/РИА Новости

Руководитель компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что подписанное «Оператором ГТС Украины» с «Газпромом» соглашение позволяет любой российской компании поставлять газ на украинскую территорию. Однако в настоящий момент нет информации о предприятиях, изъявивших желание действовать подобным образом.

Юридические лица из РФ могут обратиться напрямую к новому независимому оператору, передаёт ТАСС.

Подписав с «Газпромом» договоры о присоединении на точках между Украиной и Россией, теоретически любая компания РФ может обратиться к новому независимому оператору напрямую, забронировать мощности и начать продавать газ из РФ какому- то украинскому потребителю, — подчеркнул он.

Как ранее писал NEWS.ru, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года. По его словам, большая сделка «восстановила баланс интересов сторон».