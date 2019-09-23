https://static.news.ru/photo/28894c16-de2c-11e9-a5ec-fa163e074e61_660.jpg Сергей Князев Фото: The official website of the National police © The official website of the National police/npu.gov.ua

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев прокомментировал сообщения о задержании его бывшей жены на границе с Польшей. Чиновник назвал эти заявления дезинформацией.

Он пояснил, что Князева действительно находилась в пункте пропуска Хребенное — Рава-Русская вместе с директором строительной компании «Атлант» Вадимом Каганом. Именно последний сообщил таможенникам о наличии у него определённой суммы денег.

Каган предоставил документы, подтверждающие легальность денежных средств, однако польской стороне бумаги показались недостаточными. После получения ещё нескольких оригиналов служащие пропустили бизнесмена через границу, сообщил Князев на своей странице Facebook.

Ранее News.ru писал, что таможенники Польши задержали трёх граждан Украины и одного хорвата. Нарушители, среди которых оказалась экс-супруга главы украинской Нацполиции, якобы пытались перевезти через границу незадекларированные денежные средства.