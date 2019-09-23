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Приравнять к преступлению «нанесение умышленного ущерба окружающей среде», который осуществляет в том числе мясная индустрия, призвал британский адвокат Майкл Мэнсфилд. Такую мысль он высказал на конференции лейбористов в Брайтоне.

Вовсе не абсурдно полагать, что однажды это (потребление мяса. — News.ru) станет незаконным, — цитирует Мэнсфилда Sky News. Адвокат пояснил, что в настоящее время около трёх тысяч крупнейших мировых корпораций...