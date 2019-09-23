Таможенники Польши задержали трёх граждан Украины и одного хорвата на автопереходе Хребенное — Рава-Русская. Нарушители, среди которых оказалась супруга главы украинской Нацполиции Сергея Князева, пытались перевезти через границу незадекларированные денежные средства.
У задержанных были обнаружены €650 тысяч. При этом украинская сторона обеспечила беспрепятственный проезд, передаёт «
Ранее News.ru писал, что уголовный суд Лилля приговорил к тюремному заключению сроком от пяти до восьми лет девятерых украинских моряков. Экипаж судна Carib Palm, следовавшего под флагом Молдавии, был задержан в 2015 году после обнаружения на борту более 2,3 т кокаина.