Глава МВД Британии заявила о выходе из-под контроля миграционного кризиса

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Суэлла Браверман

Миграционный кризис в Великобритании вышел из-под контроля, сообщила министр внутренних дел Суэлла Браверман в интервью The Sun. Она отметила, что в 2022 году в королевство прибыли более 30 тысяч человек, что в 10 раз больше, чем в 2018-м. Одной из причин такой ситуации, по мнению Браверман, стал закон о современном рабстве, принятый бывшим премьер-министром Терезой Мэй.

Глава МВД пообещала «принять решительные меры» и изменить противоречивые законы, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов.

Сейчас мы видим, что большинство людей, прибывающих сюда из Албании — около 80% — людей, прибывающих на небольших лодках, утверждают, что являются жертвами современного рабства, — сказала Браверман.

При этом, по словам главы МВД, мигранты с судимостью за педофилию, убийства, торговлю наркотиками злоупотребляют законом, чтобы заблокировать их депортацию. Кроме того, она уверена, что невыдворение из страны серьезных преступников ставит под угрозу безопасность граждан, подрывает «щедрость британского народа и является насмешкой на суверенитетом страны».

При предыдущей главе МВД Прити Патель Британия подписала соглашение об отправке мигрантов из канала в Руанду при попытке предотвратить пересечение границы. Но план не воплотился в жизнь в этом году из-за того, что судьи в Страсбурге заблокировали первый рейс. Хостел Hope в Руанде, который предназначался для размещения мигрантов, пустует, а в Высшем суде началась тяжба.

Ранее в Чехии сообщили об украинцах, которые занимаются контрабандой нелегальных мигрантов через границу. Бывший начальник отдела розыска Таможенного управления Роберт Шлахта считает, что в нелегальный бизнес вовлечены те, кто эмигрировал на фоне нынешнего кризиса в их республике.