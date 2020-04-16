Глава Минздрава Великобритании заявил, что отменять ограничения пока рано

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Британский ветеран Второй мировой войны Томи Мур опубликовал на персональном сайте обращение о сборе пожертвований для нужд Национальной службы здравоохранения (НСЗ) в борьбе с коронавирусом. Ему удалось собрать более $15 млн.

Когда я начал этот путь в прошлый понедельник, моей целью была одна тысяча фунтов стерлингов для НСЗ, которая вылечила меня от рака и перелома шейки бедра. Огромное спасибо всем, кто...