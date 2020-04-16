Глава Минздрава Великобритании заявил, что отменять ограничения пока рано

https://static.news.ru/photo/ab406198-7fb3-11ea-8099-fa163e074e61_660.jpgФото: Alex Lentati/Global Look Press
Вспышка коронавирусной инфекции на территории Великобритании приближается к своему пику, однако снимать введённые из-за пандемии ограничения пока рано. COVID-19 «разрастётся», если правительство ослабит меры социального дистанцирования, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
По словам члена кабмина, власти не могут допустить повторения безудержного распространения инфекции.
Мы думаем, что ещё слишком рано что-то менять. Несмотря на то что мы видели уменьшение числа случаев заражения и, к счастью, уменьшение количества смертей, это ещё не начало снижения после пика, — цитирует Reuters главу британского Минздрава.
Коронавирусом в Великобритании оказались заражены около трети медработников, сдавших тесты, писал NEWS.ru.