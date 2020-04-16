Европа

Глава Минздрава Великобритании заявил, что отменять ограничения пока рано

10:19, 16 апреля 2020
Фото: Alex Lentati/Global Look Press

Вспышка коронавирусной инфекции на территории Великобритании приближается к своему пику, однако снимать введённые из-за пандемии ограничения пока рано. COVID-19 «разрастётся», если правительство ослабит меры социального дистанцирования, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

По словам члена кабмина, власти не могут допустить повторения безудержного распространения инфекции. 

Мы думаем, что ещё слишком рано что-то менять. Несмотря на то что мы видели уменьшение числа случаев заражения и, к счастью, уменьшение количества смертей, это ещё не начало снижения после пика, — цитирует Reuters главу британского Минздрава.

Коронавирусом в Великобритании оказались заражены около трети медработников, сдавших тесты, писал NEWS.ru.

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