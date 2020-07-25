Глава Минздрава пообещал французам бесплатные тесты на коронавирус

https://static.news.ru/photo/d9f94242-cf3c-11ea-ab33-fa163e074e61_660.jpg Оливье Веран Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что государство возместит расходы на тестирование на коронавирус для всех желающих.

Об этом он сказал в интервью газете Le Parisien. По словам главы Минздрава, его беспокоит рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Веран подчеркнул, что пока нельзя говорить о наступлении второй волны заболевания, однако не замечать неуклонный рост, который наблюдается в течение последних нескольких дней, невозможно. Министр отметил, что нынешние пациенты «моложе, чем во время первой волны». Кроме того, выявлено большое количество бессимптомных случаев коронавируса.

Веран также выразил солидарность с молодыми людьми, желающими поскорее вернуться к обычной жизни, а потому начавшими всё чаще собираться большими компаниями. Однако министр призвал таких граждан к большей осторожности и соблюдению превентивных мер.

В эту субботу я подписал распоряжение, согласно которому любой человек может пройти полностью возмещаемый ПЦР-тест на коронавирус без предписания врача, не имея симптомов и без уважительной причины, — заявил глава Минздрава.

По его словам, на данный момент результаты 80% тестов оглашаются в течение 36 часов, отдельные случаи задержек связаны с возросшим числом обращений французов, желающих отправиться летом за границу. Сейчас в стране число еженедельных тестирований составляет около 500 тыс. Из них 1–1,5% дают положительный результат, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Минздрава Франции Оливье Веран заявил, что правительство страны не исключает вероятности повторного закрытия границ из-за распространения коронавирусной инфекции.