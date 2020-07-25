Глава Минздрава пообещал французам бесплатные тесты на коронавирус

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что государство возместит расходы на тестирование на коронавирус для всех желающих.
Об этом он
Веран также выразил солидарность с молодыми людьми, желающими поскорее вернуться к обычной жизни, а потому начавшими всё чаще собираться большими компаниями. Однако министр призвал таких граждан к большей осторожности и соблюдению превентивных мер.
В эту субботу я подписал распоряжение, согласно которому любой человек может пройти полностью возмещаемый ПЦР-тест на коронавирус без предписания врача, не имея симптомов и без уважительной причины, — заявил глава Минздрава.
По его словам, на данный момент результаты 80% тестов оглашаются в течение 36 часов, отдельные случаи задержек связаны с возросшим числом обращений французов, желающих отправиться летом за границу. Сейчас в стране число еженедельных тестирований составляет около 500 тыс. Из них 1–1,5% дают положительный результат,
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Минздрава Франции Оливье Веран заявил, что правительство страны не исключает вероятности повторного закрытия границ из-за распространения коронавирусной инфекции.
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