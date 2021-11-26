Глава МИД Венгрии: в Европе не хотят войны между НАТО и Россией

Европейские страны не хотят вооружённого конфликта между НАТО и Россией и делают всё возможное для того, чтобы предотвратить его начало, заявил в интервью RT глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он заверил, что приложит максимум усилий для недопущения конфронтации между Альянсом и Москвой.

Я думаю, и это моё личное мнение, что никто, даже в западной части Европы, не хотел бы, чтобы подобный конфликт начинался. Поэтому мне кажется, что все на Западе сделают всё возможное, чтобы избежать конфликта. Я вполне в этом уверен, — сказал министр.

Сийярто обвинил западноевропейский страны в лицемерии в отношении России. По его словам, они постоянно критикуют Москву, но в то же время продолжают вести с ней дела.

Министр отметил, что небольшие государства себе такого не позволяют. В частности, Венгрия всегда «говорит то, что делает».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз обвинил Россию в наращивании военной мощи у границ с Украиной и пригрозил «последствиями» в случае агрессии против неё. Он также заявил, что Альянс готов обсуждать с Москвой ситуацию на Украине, в том числе в рамках Совета Россия — НАТО.