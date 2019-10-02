https://static.news.ru/photo/11a85bac-e4fa-11e9-8c84-fa163e074e61_660.jpg Петер Сийярто Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал политической атакой заявления о том, что кандидатура бывшего министра юстиции страны Ласло Трочани на пост в новом составе Еврокомиссии была отвергнута из-за связей с Россией.

Это — политическая атака, реванш европейских социалистов, либералов и зелёных из-за нашей миграционной политики. Наш бывший министр юстиции, чья кандидатура была выдвинута, играл важную роль в принятии в Венгрии законов и постановлений, которые помогли избежать проникновения незаконных мигрантов на территорию страны, — ответил он на просьбу News.ru прокомментировать информацию о том, что кандидатура Трочани была отвергнута из-за его связей с РФ.

Петер Сийярто заметил, что правительство идёт против мейнстрима в европейской миграционной политике, поэтому обвинения были неким «политическим реваншем со стороны левых европейских политиков».

Ранее News.ru писал, что президенты России и Венгрии подпишут ряд двусторонних соглашений в ходе визита Владимира Путина в Будапешт.