Глава МИД Украины заявил, что в отношениях с США начался «новый день»

https://static.news.ru/photo/42948c98-9c75-11eb-9792-96000091f725_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба/facebook.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба с воодушевлением воспринял встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном и после неё заявил, что в отношениях двух стран начался «новый день».

Я очень удовлетворён нашей встречей с Тони Блинкеном, нашим разговором. Мы час спокойно обговаривали все ключевые вопросы нашей повестки дня. Помните, после нашего первого телефонного разговора я написал, что начнётся новый день в отношениях между Украиной и Америкой. Сегодня могу уверенно сказать, что день начался и мы уже его успешно проживаем, — заявил Кулеба в видеообращении, которое разместил на своей странице в Facebook.

Кулеба находится с визитом в Брюсселе, где он провёл встречу с главой Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. После неё министр заявил, что Украина никогда не станет частью «русского мира», поскольку является частью западного мира, а генсек НАТО отметил, что организация поддерживает территориальную целостность Украины.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский призвал своего американского коллегу Джо Байдена как можно скорее помочь Киеву стать членом НАТО. Он также попросил политика сделать больше для сдерживания Москвы и урегулирования конфликта в Донбассе. Кроме того, по словам Зеленского, Киеву требуется «больше денег и оружия».