Глава МИД Украины: референдумы ничего не изменят

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России ничего не изменят, написал в соцсетях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что в случае проведения плебисцитов Киев оставляет за собой право на освобождение территорий.

Бутафорские «референдумы» ничего не изменят. Не будет и никакой гибридной мобилизации, — заявил Кулеба.

Политик уверен, что Россия «незаконно оккупирует часть украинской земли». Кулеба добавил, что в случае проведения референдумов Украина имеет право «освобождать территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России».

Референдумы о вхождении регионов в состав России пройдут с 23 по 27 сентября. Военный писатель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что волеизъявление граждан в пользу РФ послужит правовой основой для изменения статуса специальной военной операции на Украине. По его словам, может произойти «переключение на полноценные боевые действия».

Сегодня, 20 сентября, к россиянам должен обратиться президент России Владимир Путин. Журналисты Кремлевского пула отметили, что вместе с ним может выступить глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.