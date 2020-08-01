Глава МИД Украины поддержал решение не разрывать дипотношения с РФ

https://static.news.ru/photo/b2c81ae4-d3fc-11ea-bea7-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: Olena Khudiakova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разрыв дипломатических отношений с Россией в 2014 году был бы правильным политическим жестом. Однако на практике это было бы ошибкой.

Он отметил, что Киев поступает верно, не возвращая посла в Москву, но сохраняя дипотношения.

Допустим, мы разорвали бы дипломатические отношения с Россией в 2014 году. Какая страна возьмёт на себя представительство наших интересов? <...> Берём Польшу. У нас сотни политзаключённых, судебных процессов, которые надо посещать. У нас есть генконсульство в Ростове-на-Дону, а генконсульства Польши в этом городе нет, — подчеркнул он.

Украине нужно ограниченное дипломатическое присутствие в РФ для защиты интересов граждан. Он считает конфигурацию, сложившуюся сейчас, наиболее сбалансированной.

Политически расторжение отношений в 2014 году было бы правильным жестом, я никогда этого не отрицал. Но юридически, с точки зрения защиты интересов своих граждан, а Россия, по сути, охотится на них в оккупированном Крыму и у себя на территориях, это была бы ошибка, — добавил глава МИД в интервью изданию «Главком».

Ранее, как писал NEWS.ru, Кулеба заявил, что Москва потеряла шанс «нормализовать оккупацию Крыма». По его словам, на полуострове увеличивается количество нарушений прав человека и происходит усиленная милитаризация. Кулеба призвал Вашингтон усилить давление на Кремль.