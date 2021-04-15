МИД Украины назвал «красную линию» в отношениях с Россией

https://static.news.ru/photo/7110fd38-9e21-11eb-b6f4-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/UkraineMFA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что «красной линией» в отношениях с Россией является государственная граница, которую Москва не должна переходить. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с главами внешнеполитических ведомств прибалтийских государств.

Если она пересечёт границу — то должны быть последствия, — цитирует РИА Новости украинского дипломата.

Он также напомнил, что главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии осудили эскалацию конфликта на востоке Украины, и призвал Евросоюз и НАТО оказать Киеву практическую поддержку в противостоянии угрозе со стороны России.

Как сообщал NEWS.ru, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава.

С другой стороны, Киев сообщает о наращивании Россией сил в приграничных с Украиной районах. Обеспокоенность по этому поводу выразили многие страны Запада. США, Великобритания, Канада, Польша и Литва провели встречи по Украине, на которых обсудили рост российской военной активности.