Глава МИД Украины: границы «до 24 февраля» станут предметом диалога с РФ

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключил, что установление границ страны по состоянию «до 24 февраля» может обсуждаться с Россией в ходе переговоров. Как он заявил в интервью газете La Repubblica, предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским лидером Владимиром Путиным также остается в силе.

С моей стороны было бы не очень разумно раскрывать наши условия [переговоров с РФ], но сегодня каждый пункт может быть предметом диалога, — сказал Кулеба.

По словам Кулебы, «путь достижения мира» должны обсуждать лидеры Украины и России. На вопрос, остается ли в силе предложение встречи между Путиным и Зеленским, министр ответил утвердительно, добавив, что Киев продолжит защищать целостность своей территории.

Ранее глава украинского МИД рассказал, что Украине поступали предложения прекратить сопротивление в рамках российской спецоперации. Они исходили от официальных лиц в Африке, Азии и в арабских странах, которые были обеспокоены стремительным ростом инфляции и цен на энергоносители. Кулеба назвал «нереальным» предположение, что «Украина пожертвует своим народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир».