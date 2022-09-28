Глава МИД Швеции сообщила о взрывах на «Северных потоках» Глава МИД Швеции Линде: инциденты с «Северными потоками» произошли из-за взрывов

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Инцденты с утечкой газа из трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли вследствие взрывов. Об этом заявила глава министерства иностранных дел Швеции Анн Линде. Она отметила, что в ведомстве продолжают собирать информацию.

Утечка газа из трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стала следствием взрывов, вероятно, вызванных саботажем. Мы продолжаем собирать информацию и не исключаем никакой причины, действующего лица или мотива, — написала министр в своем Twitter.

В ночь с 25 на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Также оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

В дальнейшем телеканал SVT со ссылкой на профессора Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерна Лунда сообщил, что на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли два подводных взрыва.