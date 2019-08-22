Глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас посетил Сколковский институт науки и технологий.
По прибытии в Сколково Маасу сразу же показали промобота пермской компании Promobot. Министр поинтересовался, любит ли промобот футбол.
Я не спортивный робот, но иногда я люблю что-нибудь посмотреть, — ответил Promobot, рассмешив окружающих.
Затем он станцевал для присутствующих, чем вызвал аплодисменты. После этого немецкий политик удалился, чтобы провести закрытую встречу с председателем фонда «Сколково» Аркадием Дворковичем, передаёт
Как писал News.ru, Хайко Маас был вынужден из-за неисправности сменить правительственный борт Airbus A340, на котором он собирался вылететь в Москву, на армейский грузовой самолёт.