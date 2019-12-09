https://static.news.ru/photo/0d65070e-1a81-11ea-af35-fa163e074e61_660.jpgФото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press
Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе заявил об отсутствии причин для отмены антироссийских санкций.
Министр иностранных дел ФРГ подчеркнул, что в Европейском союзе будут продолжать делать то, что считают правильным на данный момент. Маас не исключил вероятного расширения санкций в случае такой необходимости, отмечает DPA.