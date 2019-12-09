https://static.news.ru/photo/0d65070e-1a81-11ea-af35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе заявил об отсутствии причин для отмены антироссийских санкций.

Министр иностранных дел ФРГ подчеркнул, что в Европейском союзе будут продолжать делать то, что считают правильным на данный момент. Маас не исключил вероятного расширения санкций в случае такой необходимости, отмечает DPA.

Министр отметил, что результаты встречи «нормандской четвёрки» в Париже никто не может предсказать. Он выразил надежду, что «пятая зима войны» станет последней неспокойной для народа Украины.

В прошлый раз меры в отношении Москвы Евросоюз продлил до конца июня 2020 года. Вполне вероятно, что они в очередной раз будут продлены на полгода.

Ранее Маас заявил, что Россия должна продемонстрировать готовность к серьёзным договорённостям по урегулированию конфликта на востоке Украины, писал NEWS.ru.