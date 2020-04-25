Глава МИД ФРГ предостерёг Европу от поспешного открытия границ для туристов

https://static.news.ru/photo/5293f622-8797-11ea-9ec1-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против открытия границ для иностранных туристов. На фоне эпидемии коронавирусной инфекции такое решение могло бы стать поспешным, считает он.

Разрушать «с трудом достигнутые успехи последних недель» недопустимо, считает глава МИД ФРГ.

Европейское соревнование, кто первым восстановит поток туристов, ведёт к неоправданным рискам, — заявил Маас в интервью таблоиду Bild am Sonntag.

Он напомнил, что уже были примеры подобных скоропалительных решений, когда очагом инфекции стал популярный австрийский курорт Ишгль, где заразились много граждан Германии.

Министр призвал выработать общеевропейские критерии, которые, с одной стороны, позволят обеспечить свободу передвижения, в с другой — позволят подойти к этому ответственно и не допустить новой волны пандемии.

В Германии, по данным берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха, по состоянию на утро 26 апреля зафиксировано более 154 тысяч случаев заражения, умерших уже более 5,6 тысячи человек.

В целом в мире более 2,9 млн инфицированных, свыше 202 тысяч летальных исходов, более 817 тысяч человек выздоровели.