Глава МИД Франции провёл телефонные переговоры с Лавровым

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан провёл телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым и выразил глубокую обеспокоенность сложившейся ситуацией на востоке Украины в последние дни, об этом сообщается в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел Франции выразил глубокую обеспокоенность эскалацией, которая произошла на востоке Украины в последние дни. Исключительное количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированных миссией ОБСЕ, противоречит обязательствам, принятым в ходе недавних обменов мнениями в «нормандском формате», — отмечается в заявлении министерства.

Ле Дриан также напомнил, что в случае вторжения России на Украину Москву ожидают обширные санкции. Однако министр отметил, что ещё существует пространство для манёвра и Франция рассчитывает на дипломатию.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что в ближайшие день-два может начаться уничтожение народа Донбасса. По его словам, полномасштабные действия могут стартовать уже в течение 48 часов.

Глава ДНР Денис Пушилин в пятницу заявил, что Вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию».

По его словам, приоритетно будут эвакуированы женщины, дети и люди пожилого возраста. На текущий момент границу России пересекли уже больше 10 тысяч беженцев.