В ГД допустили начало уничтожения народа Донбасса в ближайшие дни

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что в ближайшие день-два может начаться уничтожение народа Донбасса. По его словам, полномасштабные действия могут стартовать уже в течение 48 часов, пишет РИА Новости.

В ближайшее сутки-двое могут начаться полномасштабные действия по уничтожению населения Донбасса, - сказал он.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что Вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию». По его словам, приоритетно будут эвакуированы женщины, дети и люди пожилого возраста. На текущий момент границу России пересекли уже больше 10 тысяч беженцев.

Кроме того, сегодня, 19 февраля, в Тарасовском районе Ростовской области разорвался снаряд, его обнаружили в километре от государственной границы России с Украиной. В результате инцидента пострадавших и погибших нет.