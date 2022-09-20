Глава ЛНР подписал закон о референдуме

Фото: Леонид Пасечник/vk.com

Леонид Пасечник

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал закон о референдуме по вопросу присоединения к России на правах субъекта Федерации, передает ЛуганскИнформЦентр со ссылкой на председателя народного совета ЛНР Дениса Мирошниченко. Ранее документ был принят региональным парламентом.

Глава ЛНР подписал закон о референдуме по вопросу вхождения в состав РФ, — сказал Мирошниченко.

Ранее Пасечник подчеркивал, что жители ЛНР готовы принять участие в референдуме в любой день, как только это будет безопасно.

19 сентября общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой провести референдум о присоединении регионов к России. Позднее соответствующий законопроект единогласно одобрили луганские депутаты народного совета.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь заявил, что нижняя палата парламента поддержит жителей Донбасса, если они выскажутся за вступление в состав России. По словам политика, последнее слово остается за самими гражданами ДНР и ЛНР. Если их волеизъявление будет направлено на то, чтобы стать частью русского мира, то РФ его одобрит, отметил Володин.