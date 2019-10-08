Председатель Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что его встреча с премьер-министром Великобритании по вопросу Brexit не привела к прогрессу.
Он отметил, что ожидал услышать предложения, способные помочь переговорам, передаёт
Я приехал сюда со смелой надеждой услышать предложения, которые могли бы продвинуть переговоры. Однако я должен заметить, что прогресса нет, — подчеркнул он.
Ранее News.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Джонсону с призывом как можно скорее обсудить условия сделки по Brexit с переговорщиком Евросоюза. Британский премьер изложил свои предложения по Brexit французскому лидеру во время телефонного разговора.
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