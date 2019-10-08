https://static.news.ru/photo/2aebe90e-e9fe-11e9-8651-fa163e074e61_660.jpg Давид Сассоли Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Pres

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что его встреча с премьер-министром Великобритании по вопросу Brexit не привела к прогрессу.

Он отметил, что ожидал услышать предложения, способные помочь переговорам, передаёт Sky News .

Я приехал сюда со смелой надеждой услышать предложения, которые могли бы продвинуть переговоры. Однако я должен заметить, что прогресса нет, — подчеркнул он.

Ранее News.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Джонсону с призывом как можно скорее обсудить условия сделки по Brexit с переговорщиком Евросоюза. Британский премьер изложил свои предложения по Brexit французскому лидеру во время телефонного разговора.