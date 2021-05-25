Глава Европарламента призвал освободить Протасевича

https://static.news.ru/photo/9b5bf294-bd40-11eb-a082-96000091f725_660.jpg Давид Сассоли Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Европарламента Давид Сассоли призвал освободить основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, арестованного в минском аэропорту. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передаёт РИА Новости.

Сассоли принял участие в саммите глав стран — членов Евросоюза. На встрече обсуждался минский инцидент. Участники мероприятия призвали освободить самого журналиста и его девушку — россиянку Софию Сапега.

Мы призываем белорусские власти освободить Романа и Софию, — сказал глава Европарламента.

В ноябре 2020 года КГБ Белоруссии внёс Романа Протасевича и его соратника Степана Путило в список лиц, причастных к террористической деятельности. Им заочно было предъявлено обвинение по статье УК РБ «Массовые беспорядки».

23 мая Протасевич летел самолётом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Белорусские диспетчеры сообщили, что борт может быть заминирован. Позже эта информация не подтвердилась. Пилоты совершили экстренную посадку в аэропорту Минска, при этом лайнер сопроводил истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. После посадки Протасевича задержали.

Позднее мать Протасевича рассказала, что её сын находится в больнице в критическом состоянии.