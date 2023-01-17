Глава Еврокомиссии предрекла рецессию на десятилетия для экономики России

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Еврокомиссия надеется, что санкции Евросоюза погрузят экономику России в рецессию на десятилетия, заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, которые приводит ТАСС, индустрия РФ лишается современных и «критических» технологий.

Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Ранее авторы материала в издании Politico предположили, что власти стран Евросоюза должны расширить список стран, выступающих против России в ситуации вокруг Украины. По их мнению, добиться ограничений против России со стороны таких стран, как Турция и ОАЭ, пока не удается, поэтому необходимо найти рычаги давления на страны, отказавшиеся поддержать санкции против Москвы.

Для этого авторы рекомендуют продвигать так называемую стратегию мягкой, средней и жесткой силы. Так, в качестве мягкого подхода ЕС должен сначала активизировать дипломатический диалог и взаимодействие с третьими странами, чтобы понять, почему они не поддерживают Украину, после чего найти возможности изменить эту позицию.

Используя «средний» подход, ЕС должен поддерживать гражданское общество и следственные организации, которые публикуют информацию о том, как деятельность поддерживающих Россию третьих стран влияет на украинский конфликт. «Жесткий» подход предполагает применение угроз в отношении третьих стран за последствия их нежелания поддержать ограничения в отношении России.