Глава ДНР Пушилин предложил Зеленскому встретится в Донбассе

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на его официальном сайте.

Призываю вас, господин Зеленский, не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами, — заявил Пушилин.

Он добавил, что не исключает вариант переговоров в формате онлайн-конференции.

Ранее Зеленский предложил президенту России Путину встретиться на территории военных действий в Донбассе. Политик рассказал, что 19 апреля на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия) со стороны РФ прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы максимально точно понять ситуацию.

Как сообщалось ранее, Путин ответил Зеленскому на предложение о встрече. По его словам, Зеленскому надо встречаться с руководителями ДНР и ЛНР, если он хочет решить проблемы Донбасса. И только после этого украинский лидер может встретиться с руководителями третьих стран, которой является и Россия.