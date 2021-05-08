Глава дипкорпуса ЕС не увидел прогресса в отношениях с Россией

https://static.news.ru/photo/ac76ab96-b160-11eb-877c-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель (Josep Borrell) Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД стран ЕС в столице Бельгии заявил, что ситуация в отношениях с Россией «не улучшается». Он добавил, что этот вопрос включён в повестку, передаёт РИА Новости.

Мы обсудим ситуацию в России, ситуация не улучшается, — цитирует Борреля агентство.

Российское внешнеполитическое ведомство 30 апреля обнародовало список из восьми граждан Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию России. В перечень вошли, среди прочих, спикер Европарламента Давид Сассоли и вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. МИД РФ назвал этот шаг ответом на ограничительные меры в отношении шести россиян, введённые Советом ЕС 2 и 22 марта. Евросоюз осудил публикацию списка, власти ЕС заявили о своём праве на ответные мероприятия.

29 апреля депутаты Европарламента приняли резолюцию «О России, деле Алексея Навального, наращивании её военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику». В этом документе содержатся предложения на случай нападения РФ на Украину.

В резолюции предложено перестать импортировать нефть и газ из России после начала военного конфликта и отключить Россию от платёжной системы SWIFT.