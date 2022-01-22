Глава Баварии: отключение России от SWIFT навредит Германии

Премьер Баварии, глава Христианско-социального союза Маркус Зёдер заявил, что отключение России от SWIFT или отказ от «Северного потока-2» могут навредить самой Германии. По его мнению, любые ограничительные меры малоэффективны. Об этом политики рассказал газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Постоянные угрозы и всё более жёсткие санкции против России не могут быть решением, потому что эти новые санкции зачастую вредят и нам. Отключение России от системы SWIFT. Отказ от газопровода «Северный поток — 2» или вообще прекращение всех поставок газа из РФ коснулось бы и нашей страны, — рассказал Зёдер.

Он добавил, что Запад должен поддерживать диалог с Москвой. При этом премьер Баварии напомнил, у НАТО есть обязательства по защите своих членов, но Украина не является частью альянса. По мнению Зёдера, Россия — не враг Европы.

Ранее стало известно, что командующий военно-морскими силами ФРГ Кай-Ахим Шенбах попросил освободить его от занимаемого поста. Ранее военный сделал заявление, что Крым невозможно вернуть в состав Украины, а президенту РФ Владимиру Путину следует высказать заслуженное уважение.