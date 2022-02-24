Глава администрации Горловки: мирная жительница погибла при обстреле ВСУ

Глава администрации Горловки в Донецкой Народной Республике Иван Приходько заявил в своём Telegram-канале о гибели мирной жительницы в результате обстрела со стороны украинских военных. По его словам, женщина 1976 года рождения скончалась от осколочного ранения грудной клетки.

Улица Буденного, 67, — погиб мирный житель. Смерть до приезда скорой помощи, — написал он.

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конaшенков ранее сообщил, что боевой вертолёт и четыре ударных беспилотника Bayraktar TB2 ВCУ были сбиты в ходе спецоперации по демилитаризации Украины. Он добавил, что после ударов российской армии были выведены из строя 74 наземных объекта ВСУ.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.