Глава МИД Чехии заразился COVID-19

https://static.news.ru/photo/1734faf6-59a9-11eb-9b17-fa163e074e61_660.jpg Томаш Петржичек Фото: Katerina Sulova/CTK/Global Look Press

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией и находится дома на самоизоляции.

В воскресенье я получил положительный результат антигенного теста на коронавирус, а в понедельник он был подтверждён ПЦР-тестом. Мне нехорошо, у меня слабость, но пока отсутствуют более серьёзные признаки заболевания, — цитирует ТАСС чешского министра.

Петржичек отменил рабочую программу на ближайшие дни, но заявил, что в режиме онлайн-конференции примет участие в заседании правительства.

Ранее на самоизоляцию из-за заражения COVID-19 уходили первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, глава Минсельхоза страны Ян Томан, а также министр по делам развития регионов Клара Досталова.

Как сообщал NEWS.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что имеет антитела к COVID-19, так как перенёс коронавирусную инфекцию в лёгкой форме. Он также заявил, что намерен посоветоваться по поводу возможной вакцинации с медиками. При этом Лавров не уточнил, когда именно он переболел COVID-19.