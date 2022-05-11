Германский Uniper будет платить за газ в евро Германский Uniper будет платить за газ в евро и продолжит консультации по условиям

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Немецкий энергетический концерн Uniper продолжит платить за российский газ в евро. При этом он продолжит консультации на этот счёт с правительством ФРГ. Об этом ТАСС рассказал представитель компании.

Uniper продолжит платить в евро. Uniper ведёт переговоры со своим партнёром по контракту о конкретных условиях оплаты, а также тесно консультируется с правительством Германии, — сказал он.

Представитель компании не уточнил, открыла ли компания новый счёт в Газпромбанке и когда ей нужно совершать очередной платёж.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщало, ссылаясь на главу правления Uniper Клауса-Дитера Маубаха, что компания не исключает использования схемы, при которой платежи за газ будут осуществляться в евро, а затем конвертироваться в рубли через Газпромбанк.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о новом порядке расчётов в рублях за российский газ с недружественными странами. Глава государства подчеркнул, что если эти страны не будут платить с 1 апреля за поставки газа по новой схеме, то это будет считаться неисполнением обязательств по газовым контрактам и действующие соглашения будут остановлены. Для оплаты газа контрагентам предлагается открыть счета в евро в Газпромбанке и рублёвые счета в нем же. Оплата за газ будет идти в евро, затем они банком конвертируются в рубли, переводятся банком же на рублёвый счет, с которого поступят «Газпрому» за поставки сырья.