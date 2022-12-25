Welt: Германия попала в западню из-за отказа от российского газа Welt: отказавшаяся от российского газа Германия рискует оказаться во власти Катара

Фото: imagebroker/Helmut Baar/Global Look Press

Берлин, Германия

Германия, которая стремится заместить поставки российских энергоресурсов, рискует оказаться во власти Катара. Об этом свидетельствуют «угрозы» эмирата после коррупционного скандала в Европарламенте, сообщает Die Welt.

Издание отмечает, что из-за энергетического кризиса новую силу ощутили страны Персидского залива, включая Катар, являющийся крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ). По этой причине Европа теперь, похоже, попадет «из огня да в полымя», считают в Die Welt.

После начала расследования дела о коррупции в отношении бывшей замглавы Европейского парламента (ЕП) Евы Кайли, связываемого с чемпионатом мира по футболу в Катаре, ЕП решил временно запретить доступ туда катарских лоббистов. В ответ эмират «в неприятной манере» показал, что понимает, какую власть получил. Так, катарский дипломат предупредил, что подобный шаг может повлиять на поставки газа в Европу.

Таким образом, маленький эмират откровенно угрожает Европе перекрыть газовый кран, — подчеркивается в публикации.

В Die Welt напомнили, что компании из Германии только договорились с Катаром о поставках двух миллионов тонн СПГ с 2026 года. В такой ситуации, можно предположить, что в Берлине дважды подумают, прежде чем выступать с какими-либо заявлениями или решениями, «которые могут разозлить шейхов».

Ранее представители Министерства экономики Германии заявили, что Берлин не станет покупать российскую нефть в начале следующего года. Вместо этого страна намерена импортировать черное золото в сыром виде из Казахстана. Так в ФРГ опровергли сведения о том, что Германия собирается покупать нефть у РФ, которые до этого были обнародованы в СМИ.