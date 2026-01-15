Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 13:09

Германия перестала пускать в свои воды определенные суда

NDR: ФРГ начала запрещать входить в свои воды судам, якобы связанным с РФ

Научно-исследовательское судно «Академик Борис Петров» Научно-исследовательское судно «Академик Борис Петров» Фото: РИА Новости
Германия стала запрещать входить в свои воды судам, якобы связанным с Россией, сообщили телерадиокомпании WDR и NDR. Отмечается, что знаменует собой поворотный момент в политике Берлина.

В частности, за последнее дни, ФРГ не пустила нефтяные танкеры Chariot Tide и Tavian. Кроме того, федеральная полиция запретила вход в территориальные воды научно-исследовательскому судну «Академик Борис Петров».

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что Военно-морские силы США высадились на судно Marinera в нейтральных водах. По данным ведомства, сразу после появления американских военных связь с кораблем оборвалась. В министерстве также отметили, что 24 декабря 2025 года Marinera получила временное разрешение ходить под российским флагом.

Позже первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев указал, что захват США танкера Marinera можно считать незаконным вторжением в границы России. По его мнению, Вашингтон пытается представить операцию как «лихой рейд за венесуэльской нефтью», но игнорирует, что она находилась на борту российского судна.

