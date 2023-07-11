Германия отказалась передавать Украине крылатые ракеты

Фото: nato.int

Анналена Бербок (министр иностранных дел Германии) с канцлером Олафом Шольцем (Германия) и Борисом Писториусом (министр обороны Германии)

Правительство ФРГ не намерено поставлять Украине крылатые ракеты, сообщил министр обороны страны Борис Писториус в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, Германия остается одним из главных поставщиков вооружений Киеву, поэтому места для критики решений Берлина быть не может. Министр отметил, что «противовоздушная оборона Украины была бы немыслима» без помощи его страны, передает ТАСС.

Если это делают отдельные партнеры, это их суверенное решение. Мы не намерены менять нашу позицию, — цитирует агентство главу ведомства.

Писториус также сообщил о согласовании с Литвой графика размещения немецкой бригады — 4 тысяч военных — в прибалтийской стране. В течение четвертого квартала текущего года планируется составить «дорожную карту» объявленного развертывания, уточнил он.

Ранее Германия отказалась от передачи Украине кассетных боеприпасов. По словам главы МИД Анналены Бербок, ФРГ остается членом конвенции, запрещающей использование и поставки данных снарядов.

От передачи кассетных боеприпасов решила воздержаться и Великобритания. Лондон также намерен соблюдать обязательства, предусмотренные международным документом.