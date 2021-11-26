Германия и Чехия ограничат авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма COVID-19

Германия временно ограничит авиасообщение с ЮАР на фоне выявления в стране нового штамма коронавирусной инфекции B.1.1.529, который может быть более заразным, чем ранее выявленные варианты. Данное решение вступит в силу 27 ноября. Об этом заявил и.о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, слова которого приводит ТАСС. Аналогичные меры приняли в Чехии, где власти республики запретили въезд в страну гражданам, которые за последние 14 дней посетили ряд южноафриканских государств.

Этот недавно обнаруженный вариант беспокоит нас, поэтому мы действуем активно и на ранней стадии, — подчеркнул Шпан, объясняя введение подобных мер.

Он пояснил, что Германия объявит ЮАР зоной распространения вируса из-за недавно обнаруженного штамма. С 27 ноября немецким авиакомпаниям будет разрешено выполнять только вывозные рейсы для граждан ФРГ, находящихся на территории ЮАР.

Въезд иностранцев, посетивших южноафриканские государства, такие как ЮАР, Намибия, Лесото, Зимбабве, Ботсвана, Мозамбик и Замбия, запретили власти Чехии. Как отметил глава МИД республики Якуб Кулганек, данные меры вступят в силу 27 ноября и будут действовать как минимум до 12 декабря.

Ранее случай инфицирования новым штаммом коронавируса B.1.1.529 был выявлен в Израиле у гражданина, вернувшегося из южноафриканского государства Малави. Кроме того, существуют подозрения в отношении ещё двух прибывших из-за границы граждан, которые ожидают результатов тестов в изоляции. До этого заражённых новым штаммом выявили в Гонконге.

Вариант B.1.1.529 содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.