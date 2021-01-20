Германия не изменила позицию по «Северному потоку — 2» после санкций

https://static.news.ru/photo/436cc3ce-5b3e-11eb-a36a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Axel Schmidt/nord-stream2.com

Новые санкции со стороны США в отношении проекта «Северный поток — 2» не изменили позицию Германии по газопроводу. Ограничительные меры, введённые Америкой, были приняты кабинетом министров ФРГ к сведению. Об этом в среду, 20 января, заявила заместитель официального представителя кабмина Германии Мартина Фитц.

Ранее стало известно, что американские власти внесли в санкционный список трубоукладчик «Северного потока — 2» «Фортуна» и его владельца. Эти санкции являются первым реальным прецедентом введения ограничений против участников проекта, хотя в Вашингтоне о них говорят длительное время.

Германия неоднократно заявляла, что не станет принимать экстерриториальные санкции. Берлин подчёркивал, что считает проект газопровода не политическим, а коммерческим. По поводу новых ограничительных мер Фитц сказала, что ФРГ приняла их к сведению. Однако позиция Германии остаётся неизменной.

По завершению проекта позиция остаётся той же — это экономический проект. Вопросы об актуальной ситуации и дальнейших планах нужно направлять операторам проекта, — цитирует РИА Новости заместителя официального представителя немецкого кабмина.

«Северный поток — 2» свяжет Россию и Германию двумя нитками газопровода. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

Как ранее передавал NEWS.ru, Россия продолжит прорабатывать возможности скорейшего завершения проекта «Северный поток — 2», с которым не могут сравниться никакие иные альтернативные варианты. Об этом в разговоре с журналистами заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.