Германия намерена обсудить с Россией закупку «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/d35ff09e-9835-11eb-9ad0-96000091f725_660.jpg Фото: Christian Spicker via imago-images.de/Global Look press

Немецкие власти готовые приступить к предварительным переговорам с Россией о поставках вакцины «Спутник V», сообщил осведомлённый источник.

По его словам, Еврокомиссия 7 апреля сообщила министрам здравоохранения стран ЕС, что союз в настоящее время не намерен вести переговоры и заключать предварительный контракт с РФ о возможных будущих поставках, как это было в случае с препаратами из других государств. В связи с этим глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан во время онлайн-совещания заявил, что Германия хочет приступить к предварительным обсуждениям с российской стороной о двустороннем соглашении для обеспечения поставок. Власти страны планируют узнать, какое количество препарата Россия сможет предоставить и в какие сроки, передаёт Reuters .

Как писал NEWS.ru, ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что австрийские власти готовы зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса самостоятельно. По его словам, процедура одобрения препаратов Европейским агентством лекарственных средств длится слишком долго.