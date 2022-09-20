Германия захотела восполнить запасы газа из Катара и ОАЭ Министр экономики ФРГ Хабек: Шольц может договориться о поставках газа из Катара и ОАЭ

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Газораспределительная станция

Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек заявил, что власти страны надеются «закрыть дыру» поставками газа из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). С этой целью в течение двух дней канцлер Олаф Шольц посетит Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию, отметил он на пресс-конференции в Любмине, сообщает Bloomberg.

Хабек подчеркнул, что в Берлине рассчитывают на заключение соглашений о поставках сжиженного природного газа.

Таким образом, мы закроем дыру, которую прорвало отсутствие российского газа, — указал вице-канцлер.

Как уточнил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрайт, на Ближний Восток Шольц оправится вместе с «высокопоставленной бизнес-делегацией».

Ранее премьер-министр Баден-Вюртемберга, представитель партии «Зеленые» Винфрид Кречман запустил кампанию Cleverländ. В ее рамках чиновник дает советы по энергосбережению. Кречман прежде уже предлагал жителям ФРГ в целях экономии электроэнергии обтираться влажной тряпкой вместо душа и отапливать только одну комнату в жилом помещении.