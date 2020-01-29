До выхода Великобритании из ЕС почти не осталось времени: 31 января Brexit свершится. После того, как европейские органы управления свернут британский флаг, оставшимся 27 участницам объединения придётся решать более насущные вопросы и перераспределять между собой обязанности страны-дезертира. Германия уже выразила желание взять на себя как минимум две функции: лоббиста объединённой Европы и экономических инициатив внутри объединения. Одна из задекларированных Берлином задач — добиться вступления в ЕС двух новых членов: Албании и Северной Македонии.

О своём желании достичь договорённости по этим странам в ближайшее время канцлер Германии Ангела Меркель заявила публично.

Мы однозначно поддерживаем европейские перспективы Албании и всех государств Западных Балкан. Мы хотим, чтобы эти государства были присоединены к ЕС. Прежде всего мы хотим, чтобы на предстоящем Совете ЕС в марте мы достигли единства о начале переговоров о вступлении с Албанией, а также с Северной Македонией, — сказала Меркель.

Запланированный на март Совет ЕС станет для ФРГ своего рода «проверкой на прочность»: в прошлый раз в октябре 2019 года решение по Албании и Северной Македонии заветировал президент Франции Эммануэль Макрон. Своё решение он аргументировал тем, что в Европе хватает своих проблем, и, прежде чем принимать новых членов, необходимо разобраться с имеющимися противоречиями внутри объединения. Тогда позицию лидера Пятой республики связали с обострением отношений между Парижем и Берлином и расценили как «политическую месть» за препятствование продвижению французского кандидата Сильви Гуляр на пост еврокомиссара по внутреннему рынку и промышленной политике. Однако вскоре Макрон предложил реформировать процедуру вступления в ЕС, заметно усложнив её для новых кандидатов. Источники в ЕС сообщали, что предложения Макрона были разосланы Парижем во все европейские столицы, однако его детали остаются неизвестными. В случае, если инициативу французского лидера поддержат, не исключено, что нововведения будут применены к Албании и Северной Македонии. Вариант повторного вето со стороны Франции также «остаётся на столе».

Эммануэль Макрон Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

По словам канцлерин Меркель, её позиция продиктована геополитической необходимостью — как и в ряде других европейских столиц в Берлине всерьёз опасаются, что Россия, Китай и страны Персидского залива «перехватят» лидерство на Балканах. Повод для этого есть: КНР последние годы активно развивает свою экономическую экспансию в регионе, в том числе за счёт реализации проекта «Один пояс, один путь» и наращивания инвестиций. Второй за полгода отказ ЕС принять в ряды избранных Албанию и Северную Македонию, несмотря на выполнение ими всех ранее поставленных требований, включая проведение судебной реформы, борьбу с коррупцией и преступностью, чреват серьёзным репутационным ущербом ЕС. Фактически такой шаг могут расценить как обман: зачем пытаться соответствовать обозначенным объединением критериям, если в конечном счёте ты ничего не получаешь взамен?

С другой стороны, позиция Франции также оправдана: экономическое положение кандидатов на вступление даже ниже, чем у наименее обеспеченных стран ЕС, и интегрирование их в общую систему может создать остальным членам объединения дополнительные трудности. Так ВВП Словении на душу населения по данным Международного валютного фонда в 2019 году составил $54,154 млрд, а Албании — $15,418 млрд. Не секрет, что Албания имеет репутацию криминализированной страны с высоким уровнем контрабанды и наркотрафика, однако этот устоявшийся тезис опровергает статистика. По индексу Numbeo, Албания находится на 71-м месте по уровню безопасности между Турцией и Болгарией (за Россией — 66-е место).

Хорватия, которая недавно стала председателем в ЕС, уже выразила свою готовность приложить усилия для помощи Тиране и Скопье. Аналогичную позицию задекларировали и страны «Вышеградской четвёрки» — Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. На сторону Франции в свою очередь встали Нидерланды и Дания. Страны Западной и Восточной Европы традиционно расходятся во взглядах на ряд вопросов, включая «зелёную повестку» и сопутствующие ей экономические инициативы. «Прибавление в семействе» позволит странам Восточной Европы в большей степени лоббировать свои интересы.

До конца марта осталось почти два месяца, а значит накал страстей в ЕС будет увеличиваться. Если Германии удастся продавить решение по Балканским странам, то её роль внутри объединения заметно усилится. Однако последствия любого решения можно будет оценить лишь в долгосрочной перспективе.